A Haber görüntüledi! Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali sonrası PKK/YPG'nin yaşadığı panik kamerada / 16.10.21

AHaber

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Suriye'ye operasyon sinyali vermesi sonrası terör örgütü YPG/PKK paniğe kapıldı. Terör örgütü hendek ve tünel çalışmalarına hız verdi. A Haber, Zor Mağar bölgesindeki teröristleri görüntüledi. Görüntülerde teröristlerin yıkılmış bir bina civarında nöbet tuttukları görüldü. Teröristlerin görüntülendiği noktanın, Rusya ile yapılan anlaşma gereğince boşaltılması gerekiyordu. Öte yandan Tel Rıfat, A Haber drone kamerasıyla görüntülendi. İşte terör örgütü YPG/PKK'nın menfeze gizlediği zırhlı araç ve ABD'nin teröre verdiği desteğin en net kanıtı...