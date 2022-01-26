A Haber kar temizleme ekipleriyle sokakta! Çok sayıda ilçe belediye başkanından A Haber'e özel açıklamalar / 25.01.22

İstanbulda yaşanan yoğun kar yağışı ardından kapanan yollar ilçe belediyeleri tarafından tek tek açıldı. A Haber muhabirleri belediye başkanları ve kar küreme ekipleriyle birlikte çalışmalara katıldı. Yapılan yayında Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cinin açıklamaları esnasında İBBnin kendileri kum oranı yüksek tuz verdiğini söylemesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Cin Bize verilen tuzlar az miktarda kar eritiyor. ifadelerini kullandı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise İBB Başkanı İmamoğlunun yoğun kar yağışı esnasında balıkçıya yemeğe gitmesi hakkında Dün akşam balıkçıya gidilir mi ya? Ama işin bitince gidersin çalışanlarla balık yersin. ifadelerini kullandı.