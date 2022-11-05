A Haber İngiltere Muhabiri Alpaslan Düven, İngilterede temaslarda bulunan Kemal Kılıçdaroğluna basın toplantısında soru yöneltti. Düven İngiltere kara para aklama merkezi konumunda, bunu The Times da söylüyor, neler söylersiniz? diye sordu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise bu soruya ilişkin bilmiyorum derken konuyu geçiştirdi. Toplantı sonrasında A Haberde açıklamalarda bulunan Düven ise Kılıçdaroğlunun çoğu görüşmesini otel odasında gizli bir şekilde online olarak yaptığını ve İngilterede aradığı desteği bulamadığını ifade etti. İşte o anlar...