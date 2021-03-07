Geçmişten günümüze önemli tarihi olayların anlatıldığı çarpıcı belgeselde bir çok konu ele alındı. Postmodern darbe: 28 Şubat, Batının göz yumduğu katliam, Berlin Duvarının yıkılışı, Sovyetler Birliğinin Afganistandan çekilişi, 8 yıl süren İran-Irak savaşı, Abdi İpekçi suikastı, İranda Ayetullah Humeyni devrimi, Anadolu rock ve arabesk akımı, Türkiyede televizyon dönemi, Türkiyenin barış için Kıbrısa girmesi, 27 Mayıs Demokrasiye darbe, Osmanlı Devletinin en zor yılları vb. olayların yer aldığı Son Yüzyıl belgeseli...