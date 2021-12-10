A Haber’de rakamı açıkladı! İşte 2022 asgari ücreti / 09.12.21

Milyonlarca insanın beklediği asgari ücrette zam pazarlığı devam ediyor. Bugün 3. Toplantı gerçekleştirilecek. Herkesin merakla beklediği rakamla ilgili Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu. Ankaradan gelen son rakamları Faruk Erdem canlı yayında açıkladı. Asgari ücretin 3 bin 950 olacağını ifade eden Erdem 4 bin 70 lira da olabileceğini söyledi. Öte yandan asgari ücretin belirlenmesi için komisyon bugün 3. Toplantısını gerçekleştirdi. Zirvenin ardından Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TİSK Genel Sekteri Akansel Koç, TÜRK-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat kameralar karşısında geçip önemli açıklamalarda bulundu. Dün Ankaradan gelen rakamları paylaşan Faruk Erdem bugün ise toplantı sonrası ortaya çıkan yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırdı ve AGİ formülülnün nasıl işleyeceğini anlattı.