ABD Başkanı Biden görevden alınacak mı? /12.07.2022

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında dünya gündemine oturan çok çarpıcı bir skandal derinlemesine masaya yatırıldı. ABD Başkanı Joe Bidenın oğlu Hunter Bidenın olduğu öne sürülen telefon verileri internete sızdırıldı. Hunter Bidenın olduğu iddia edilen veriler içinde yaşça küçük kız çocuklarıyla uygun olmayan fotoğrafları, uyuşturucu madde ile silah kullanımına dair yazışmaları ve görüntüleri yer aldı. Hunter Bidenın babasını Pedofili Peder ismiyle telefona kaydettiği iddia edildi. Öte yandan ABD Başkanı Biden’ı ilgilendiren yolsuzluk söylentileri var. Bu olay sonrası yer yerinden oynadı ve “ABD Başkanı Bidenın istifası gündemde mi?” sorusu sorulmaya başlandı. ABDde yaşanan gelişme hakkında detayları Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri, canlı yayında açıkladı.