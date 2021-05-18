ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu görüştü! İsrail ile Filistin arasında ateşkes adımı /18.05.2021

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Bidena tepki göstermiş ve İsraile silah satışına onay verdiğini anımsatarak, Biden da bakıyoruz ki çok çok önemli 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma, şu, bu, vesaire bunları konuşuyorlar. Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de ciddi manada orantısız bir şekilde Gazzeye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. sözleriyle sert bir tepki göstermişti.