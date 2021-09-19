ABD için iddia! Yunanistan'da Türkiye'ye... /19.09.2021

AHaber

ABD ile Yunanistan arasında 2021'in Ekim ayında yeni bir savunma anlaşması imzalanması bekleniyor. Anlaşma kapsamında Dedeağaç haricinde ülkede yeni askeri üs kurulmasının hazırlığının yapıldığı öne sürüldü. Üslerin Türkiye'ye yakın bölgelerde olacağı iddia edildi. Yaşanan bu sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınında yorumlayan Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, önemli tespitlerde bulundu ve yaşanan üs hamlesini harita üzerinde detaylıca anlattı.