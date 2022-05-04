ABD Kılıçdaroğlu'na neden destek verdi? /04.05.2022

A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP içinde yaşanan kaset kumpasına ilişkin detayları açıkladı. Kılıçdaroğlunun ABD ile olan diyalogunun altını çizen Ateş ABD Kılıçdaroğlundan taviz kopartabileceğini düşünüyor. Deniz Baykal ulusal çıkarlara sahip çıktığı için bu komplolar yaşandı. dedi. ABDnin kendisiyle de temas kurmaya çalıştığını vurgulayan Ateş, o süreçte yaşananları da A Habere anlattı. İşte detaylar...