"ABD Yunanistan’ı mayın eşeği gibi..." /14.06.2022

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında Rusya-Ukrayna savaşı ve şimdi de Türkiye ile Yunanistan üzerinden Ege, Akdeniz, adalar üzerinden senaryoya koyulan çok denklemli oyunu yorumladı. Yunanistan Avrupa’nın şımarık çocuğudur diyen AK Partili Sayan, “Avrupa, Yunanistan’ı bugün Türkiye’nin başına bela etmek için çalışıyor.” dedi. Sayan, “ABD, nasıl ki Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i mayın eşeği gibi kullandıysa Yunanistan’ı da bize karşı öyle kullanmaya çalışıyor.” yorumunda bulundu. Ayrıca iddiasını ileri götüren Sayan, Ukrayna - Rusya savaşının bir bakıma Türkiye’ye karşı da çıkarıldığını belirtti.