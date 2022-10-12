F-35ler meselesinde Türkiyenin önüne taş koyan ABD, talep ettiğimiz F-16ları Türkiyeye verecek mi? sorusunun yanıtı netlik kazanıyor. ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa NDAA tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı. Bu gelişme ardından F-16’larda satışın önünü açacak adım A Haberde ele alındı. Konuya dair Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, Alınan karar NATOnun içinde bulunduğu dengeler açısından da çok önemli dedi. Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak ise Bütün dünya pandemiden sonra değişirken, Türkiyenin her alanda bağımsız politika izleyebiliyor olması çok önemli ifadelerine yer verdi. Peki, kısa süre önce F-16lar ile ilgili ABDden gelen Yunanistan ve terör örgütü PYD şartı neydi? Başkan Erdoğan ABDde F-16 meselesi için hangi resti çekmişti? İşte detaylar...