A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına katılan Çinli Siyaset Bilimci Xu Quinduo ve ABDli Siyasi Analist Elizabeth Larus Tayvan konusunda yaşanan gerginliği canlı yayında tartıştı. Quinduo Çinin izole edilemeyeceğini söylerken ABDnin Tayvana silah verdiğinin altını çizdi. ABDli Larus ise Pelosi bu ziyarete çok önem verdi ve ABDnin Tayvanı koruduğunu göstermek istedi. ifadelerini kullandı. Son olarak Çinli Siyaset Bilimci Quinduo, Çinin ABDye olan güvenini kaybettiğini söylerken, demokrasiye ihtiyaçlarının olmadığını da belirtt.