ABD'nin 'teröre karşı savaş' paravanı! İşte işkence hapishaneleri... | PERSPEKTİF / 25.09.21

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Amerika Birleşik Devletleri, 11 Eylül saldırılarının ardından "teröre karşı savaş" başlatmış ardından da El Kaide ve Taliban ile ilişkili gördüğü kişiler için yurt dışında hapishaneler kurmuştu. Peki, ABD'nin insan hakları ihlaleriyle gündemden düşmediği o hapishaneler hakkında neler biliyoruz? Perspektif, ABD'nin işkence hapishanelerini tek tek deşifre etti. İşte sözde özgürlük adı altında gittiği ülkelerde ABD'nin insan hakları sicilinin anlatıldığı özel dosya haberimiz. Tanıkları yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı.