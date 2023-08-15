CHPde değişim hareketi başlatarak Kılıçdaroğluna karşı bayrak açan Ekrem İmamoğlu canlı yayında Kendimi İstanbula mühürledim diyerek adaylık sinyali verdi. Ekrem İmamoğlu ayrıca İYİ Parti ve HDPKKya da seslenerek Tekrar İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum. ifadelerini kullandı. İmamoğlunun bu sözleri A Haber ekranlarında yorumlanırken Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir önemli açıklamalarda bulundu. Daşdemir Kılıçdaroğlunun onu orada tutabilmesi için çok büyük pazarlıklar olmalı. Özellikle Akşenerle olacak bu pazarlıklar. ifadelerini kullandı. İşte detaylar... .