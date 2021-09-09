Afganistan'da 11 Eylül'ün 20. yıl dönümünde tören mi olacak? Bölgede son gelişmeleri A Haber'de anlattı / 09.09.21

AHaber

Kontrolün Taliban'a geçtiği Afganistan'a ilişkin gelişmeler sürüyor. Son olarak Çin yeni Taliban hükümetiyle iletişim süreceğini açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas da, 20 ülkenin katılımıyla "Afganistan" başlıklı bir konferans yapılacağını duyurdu. Peki Taliban hükümeti 11 Eylül'de mi yemin edecek? Bölgeye ilişkin son gelişmeleri gazeteci Settar Mengli A Haber canlı yayınında anlattı.