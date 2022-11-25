İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, ittifak ortakları CHPnin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığı konusunda endişeleri olduğunu söylemişti. CHP kanadından Ağıralioğluna sert tepki gelmiş, tartışmalar kamuoyunu bir hayli meşgul etmişti. Ortakları tarafından kraldan çok kralcı olmakla suçlanan Ağıralioğlu, tartışmaları alevlendirecek yeni bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlunun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında kazanmasının olanaksız olduğunu, Erdoğanın da CHP liderinin aday olmasını istediğini söyleyen Ağıralioğlu, isim vermeden Engin Altay ve Engin Özkoçu hedef aldı. Ortaklarına nezaketsiz diyen İYİ Partili vekil, Hükümete farklı sesleri tahammülleri yok diyenlere bakın. Bana söylediklerinin 10da 1ini devlet düşmanlarına söyleyemediler tepkisini gösterdi.