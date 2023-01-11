Adaylık konusu üzerinden birbirine düşen 6+1lik masada, yeni bir kriz patlak verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kukla aday seçecekleri itirafına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seçilen kukla adayın 6lı masa liderlerinin sözlerini kabul etmemesi durumunda kriz çıkacağını söyleyen Davutoğlu, Seçtiğimiz Cumhurbaşkanı ‘sizin oylarınız düşüktü’ derse kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, yeniden seçime gideriz. ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Davutoğlunun açıklamalarına tepki göstererek, Hayal ettikleri Türkiye’ye bakar mısınız? Bu sözler, 6’lı masanın, 6’lı dar zihniyetin bu ülkeye katacağı hiçbir katma değerinin olmadığının kanıtıdır, itirafıdır. açıklamasında bulundu. Davutoğlunun sözleri, muhalefet kanadında da tehdit olarak yorumlandı ve tepkiler de gecikmedi.