AK Parti 2023 için start verdi /21.07.2022

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi MHP ve Büyük Birlik Partisi’nin BBP büyük desteği ile 2023 için Cumhur İttifakı’nın adayı Başkan Erdoğan… Bu kapsamda Başkan Erdoğan liderliğinde 2023 seçimleri için AK Parti resmen start verdi. İlk adım 100 Günde Yüz Yüze sloganıyla İstanbulda atılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbulun ilçelerinde tek tek miting yapacak. Bakanlar, milletvekilleri ve AK Parti Teşkilatı 100 gün boyunca İstanbul’u adım adım gezecek. İşte AK Parti’nin 2023 için yol haritası…