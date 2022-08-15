Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Partinin siyaset sahnesine girdiği tarihten bugüne tam 21 yıl geçti... AK Parti 2001 yılından bu yana gerçekleştirdiği reformlar ve icraatlarıyla Türk siyasetine damgasını vurdu. Yeni Türkiyenin vizyonunu çizdi. Son 21 yılda bir çok köklü değişikliğe imza atan AK Parti, istikrardan rahatsız olan çevrelerin de hedefi oldu. 14 Ağustos 2001de kurulan AK Parti, darbe girişimleri ve provokasyonlara karşı dimdik ayakta kaldı. İşte AK Partinin başarılarla dolu 21 yılı...