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7/24 Dinle A Haber AK Parti 21 yaşında | İşte Başkan Erdoğan liderliğindeki 21 yıllık başarının hikayesi / 14.08.22
AK Parti 21 yaşında | İşte Başkan Erdoğan liderliğindeki 21 yıllık başarının hikayesi / 14.08.22

AK Parti 21 yaşında | İşte Başkan Erdoğan liderliğindeki 21 yıllık başarının hikayesi / 14.08.22

A Haber

150 Bölüm | 11:59:23
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

AK Parti 21 yaşında | İşte Başkan Erdoğan liderliğindeki 21 yıllık başarının hikayesi / 14.08.22

A Haber 06:27
02

Başkan Erdoğan fiyatları düşürün talimatı vermişti! Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde çalışmalar başladı | Hangi ürünlerde indirim yapılacak? / 10.08.22

A Haber 02:49
03

Muharrem İnce'den "düzenli maaş" iddiası! CHP’den maaş alan gazeteciler kim? / 11.08.22

A Haber 05:40
04

Canlı yayında darbedilen Gazeteci Latif Şimşek yaşananları A Haber'e anlattı / 07.08.22

A Haber 02:41
05

Kemal Kılıçdaroğlu bir suç işlemiştir! /08.08.2022

A Haber 03:22
06

“CHP’nin oy oranı kaç?” A Haber’de duyurdu | Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen: 6’lı masa Kılıçdaroğlu'nun önünü kesecek! / 01.08.22

A Haber 02:48
07

HDP'den altılı masadaki ittifak ortaklarına 'bölücü' çağrı! Sınır ötesi operasyondan rahatsız olup destek istedi / 09.08.22

A Haber 02:49
08

Batı basınının algı operasyonu! Rusya ile görüşme sonrası Türkiye'yi hedef aldılar: Boşa uğraşmayın PKK'yı söküp atacağız / 05.08.22

A Haber 03:45
09

Suriyeli Aktivist Ömer Alshogre A Haber'e konuştu: Rejimle savaşacak silahımız olmadığı için Türkiye'ye geldik Türklere minnettarız / 14.08.22

A Haber 05:56
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