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AK Parti: Bağışlar Gazze'ye gidecek /09.11.2023

AK Parti: Bağışlar Gazze'ye gidecek /09.11.2023

A Haber

150 Bölüm | 16:35:02
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01

AK Parti: Bağışlar Gazze'ye gidecek /09.11.2023

A Haber 08:19
02

İsrail Gazze’de nükleer silah mı kullanmayı düşünüyor?

A Haber 2:29:14
03

Münih sokakları alev alev! Galatasaray taraftarı sarı kırmızıya boyadı /08.11.2023

A Haber 00:56
04

Rize'deki küçük çocuğun İsrail boykotu kamerada /08.11.2023

A Haber 00:16
05

İsrail ne zaman nasıl duracak? 07.11.2023

A Haber 00:00
06

Filistinlileri kendi evlerinde hapsettiler... /07.11.2023

A Haber 02:17
07

Nazilerin yaptığını Netanyahu yapıyor /07.11.2023

A Haber 00:00
08

Hamas İsrail güçlerini püskürtüyor mu?

A Haber 2:33:34
09

ABD Ortadoğu’da neden savaş istiyor? 05.11.2023

A Haber 2:40:23
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