PKK terör örgütünün kimyasal silah iftirasına Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancının destek mahiyetindeki açıklamaları tepki çekti. Öte yandan başörtüsü meselesi bir süredir siyasetin gündeminde. Başkan Erdoğan Erdoğan referandum çağrısı yaptı. Bunun yanında 6lı masada uzun süredir adaylık tartışması yaşanıyor. Kılıçdaroğlu en son Sivasta katıldığı bir televizyon programında bir de beni deneyin diyerek adaylık mesajı verdi. Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgünün konuğu olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş değerlendirdi.