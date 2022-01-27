AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan canlı yayında son dakika açıklamaları / 26.01.22

A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç programına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu canlı yayında Melih Altınokun sorularını yanıtladı. İBBnin karla mücadele konusundaki başarısızlığı hakkında İlk kez hakikatle yüzleştiler ifadelerini kullandı. Bazı İETT otobüslerinde kar lastiği dahi bulunmadığını söyleyen Göksu, İmamoğlunun İstanbulu bir kariyer planlaması olarak kullandığını söyledi. Göksu ayrıca Ekrem İmamoğlunun engelleniyoruz iddialarına da yanıt verdi. İşte detaylar...