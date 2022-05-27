AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan önemli açıklamalar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber’de canlı olarak yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu. Kabaktepe, siyaset gündemine dair açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlunun Başkan Erdoğan için kaçacak yalanı ile ilgili sert yanıtlar veren Kabaktepe, “Bu gülünecek ifadedir. Yaptığını başkası yapacak diye anlatıyor. Başkan Erdoğan, darbeleri gördü, 15 Temmuzu gördü ve kaçmadı. Başkan Erdoğan amasız ve fakatsız tüm darbelerin önünde duran tek kişi. Başkan Erdoğan, 28 Şubatta da kaçmadı, diğerlerinde de kaçmadı. Kılıçdaroğlunun 15 Temmuzda tankların arasından nasıl kaçtığı ortada. Yine birileriyle darbe planları mı yapıyorlar da kaçacak diyorlar. 15 Temmuzda kaçmadığımız gibi bu topraklarda ve milli iradenin yanında yer alacağız.” dedi.