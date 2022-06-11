AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı: 1 artı 6'lık masada HDP 6 genel başkana ayar veriyor! / 10.06.22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olarak göz kırpması sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener’den üstü kapalı ‘ben de varım’ çıkışı geldi. 6lı ittifakta HDP’nin de aralarında olduğu ama adı konmayan ortaklığı A Haber’de Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen Memleket Meselesi’nde AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, yorumladı. Özboyacı, henüz adayını bile açıklamayan ve Türkiye’nin önünü tıkamak isteyen zillet ittifakını “HDPnin ayar verdiği bir masa” olarak niteledi ve ittifakın adını 1 artı 6lık masa şeklinde ilan etti.