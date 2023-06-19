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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması /19.06.2023

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması /19.06.2023

A Haber

150 Bölüm | 16:35:02
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması /19.06.2023

A Haber 45:58
02

Kurbanlık hayvana içki içirdiler /19.06.2023

A Haber 00:14
03

Satır Arası - CHP’de kim hangi koltuğu istiyor?

A Haber 2:34:02
04

Canan Barlas ile Gündem 18.06.2023

A Haber 2:22:45
05

LGBT sapkınlarının başı PKK'lı çıktı! /19.06.2023

A Haber 00:28
06

"CHP'den aday olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm" /18.06.2023

A Haber 01:01
07

Türk polisine HDP'li Özgül Saki'den alçak hakaret /18.06.2023

A Haber 00:38
08

İYİ Parti'den 28 Mayıs itirafı /18.06.2023

A Haber 01:17
09

İmamoğlu’nun Haliç algısı ve AK Parti gerçeği /18.06.2023

A Haber 06:01
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