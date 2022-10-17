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7/24 Dinle A Haber AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası konuştu /17.10.2022
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası konuştu /17.10.2022

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası konuştu /17.10.2022

A Haber

150 Bölüm | 15:05:16
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası konuştu /17.10.2022

A Haber 00:50
02

Güncel anket sonuçları A Haber'de açıklandı: AK Parti'nin icraatları sonrası oylarda ciddi yükseliş! 2018 vurgusu... / 08.10.22

A Haber 05:40
03

CHP'li Gürsel Tekin söylem değiştirdi: HDP'ye bakanlık vadetmedim / 11.10.22

A Haber 03:03
04

"Kemal Kılıçdaroğlu ABD'de 8 saat kayboldu" iddiası! Sert eleştiri: Puslu ve karanlık hale getirdi / 14.10.22

A Haber 05:50
05

EYT'de tek tip düzenleme nasıl olacak? EYT kimleri kapsayacak? EYT ne zaman çıkacak? / 08.10.22

A Haber 03:22
06

Rusya'da savaş uçağı yerleşim yerine düştü /17.10.2022

A Haber 00:40
07

Rusya’dan savaşı değiştirecek saldırı: Kamikaze Drone! Atina rahat durmadı, adaları ziyaret etti / 17.10.22

A Haber 02:54
08

6 ay ve 6 bin km şartında fırsatçı oyunu! Noter ve ekspertizler kuralı uygulamıyor mu? / 17.10.22

A Haber 02:46
09

Delilsiz trafik cezasına iptal yolu açıldı! Fotoğraf ve video sunulmazsa ceza iptal ediliyor / 17.10.22

A Haber 01:51
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