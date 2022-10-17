AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu MKYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik Bartında yaşanan maden ocağı faciasına yönelik soruşturmanın başlayacağı ve soruşturmanın tüm detaylarının şeffaflık içinde vatandaşlarla paylaşılacağını duyurdu. Diğer yandan ABDye ziyarete giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çelik Kılıçdaroğlu şeffaflık diyordu ama 8 saat ortadan kayboldu ifadelerini kullandı. Yunanistan ile Egede yaşanan gerilime değinen Ömer Çelik Miçotakisin başka ülkelerin eyalet valisi gibi davrandığını belirtti.