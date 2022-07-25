AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası son dakika açıklamaları /25.07.2022

AK Parti MYK Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında toplantıda konuşulan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik Bursadaki çöp evde bulunan çocuk hakkında Aile Bakanlığının devrede olduğunu ve konunun yakın takipçisi olduklarının altını çizdi. Zahoda yaşanan olayın PKKnın bir provokasyonu olduğunu söyleyen Çelik PKKya özgü bir planlı katliamdır dedi. Muhalefeti gasp siyaseti yapmakla eleştiren Çelik Hükümetin zaten yaptığı şeyleri biz söyledik de yaptık denmesi gasp siyasetidir. ifadelerini kullandı. İşte detaylar...