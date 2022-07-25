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7/24 Dinle A Haber AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası son dakika açıklamaları /25.07.2022
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası son dakika açıklamaları /25.07.2022

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası son dakika açıklamaları /25.07.2022

A Haber

150 Bölüm | 11:59:23
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası son dakika açıklamaları /25.07.2022

A Haber 37:20
02

Irkçı söylemlere ‘Ben bir insanım’ cevabı! Suriyeli genç yaşananları A Haber’e anlattı / 22.07.22

A Haber 01:29
03

Hani’de teröristlerin vurulma anı! ATAK helikopterleri terör inlerini ateş altına aldı / 18.07.22

A Haber 01:49
04

Vatandaş soruyor! EYT kimleri kapsıyor? Vergi borçlarına yapılandırma olur mu? / 21.07.22

A Haber 01:41
05

İstanbul Büyük Belediyesi’nin bütçesi ne kadar? İstanbul’un bütçesi nasıl kullanılıyor? / 18.07.22

A Haber 02:23
06

ABD hangi darbeleri yönetti? ABD'nin darbeler tarihi | 15 Temmuz'un arkasında ABD var mı? / 14.07.22

A Haber 02:54
07

AK Parti grubundan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı! Su, halk ekmek, İETT ve İstanbulkart zamları geri çekilecek mi? / 20.07.22

A Haber 03:34
08

Meral Akşener'in neden aday olmadığı belli oldu: Pervin Buldan'dan ittifak ortağına sert sözler /24.07.2022

A Haber 00:40
09

CHP’nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayı kim olacak? Masum Türker A Haber’de 3 isim verdi /05.07.2022

A Haber 05:01
10

Sağlıkta dönüşüm süreci devam ediyor! Kutsal olan hekim hasta ilişkisi bozulmamalı / 12.07.22

A Haber 02:59
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