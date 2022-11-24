AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu MKYK, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğimde toplandı. Toplantı ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik flaş açıklamalarda bulundu. 12 baronun TSKnın sınır ötesi harekatına karşı yaptığı skandal açıklamalar için, Barolar, Türkiye Cumhuriyetine söylediklerinin onda birini PKKya söyleyemiyorlar. Bu dil terör dilidir dedi. ABDnin Pençe-Kılıç açıklamalarına değinen ve PKKyı vuracağız, kim ne derse desin ifadelerine yer veren Çelik, “Beyaz Saray açıklaması daha doğru açıklama. Türkiyenin kendini savunma ve terörle mücadele hakkı var. Pentagon açıklamasında, bizim askeri operasyonlarımızın kendilerini tehlikeye attığını söylüyorlar. Böyle bir şey sözkonusu olamaz. Operasyonlarımız terör örgütünün sözde karargahlarına noktasal operasyondur.” şeklinde konuştu. Diğer yandan EYTde müjdeli haberi veren Çelik, Son aşamaya gelindi. Hemen hemen tamamlanmak üzere. bilgisini paylaştı.