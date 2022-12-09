AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebinin, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaşa yönelik sözleri, HDPlileri rahatsız etti. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Demirtaşın adını ağzınıza almadan gidin temiz suyla çalkalayın ifadelerini kullanınca Çelebiden yanıt gecikmedi. Çelebi, Demirtaş dediğinizde bizim aklımıza Yasin Börü geliyor. Demirtaş deyince aklıma, Terörist cenazesine gitmeyene işlem yaparım diyen adam geliyor. Bizim Atatürk’e hakaret edenlerle işimiz yok. Bizim bebek katiline sayın diyenlerle işimiz yok. Bizim vatan içinde vatan arayanlarla işimiz yok. ifadelerini kullandı.