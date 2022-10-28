A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 6’lı masada yaşanan 2023 Cumhurbaşkanlığı adaylığı krizi ele alındı. Masanın birleştiği tek noktanın “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı devirelim, Türkiye batarsa batsın, mahalle yanarken biz avucumuzu ovuşturalım” olduğunu ifade eden AK Parti Milletvekili-Siyaset Bilimci Dr. Nazım Maviş “6’lı masanın 4 temel alanda problemi var” dedi ve detaylar açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu- Meral Akşener kapışmasına da değinen ve Akşenerin hedefini anlatan Maviş, Ben, Kılıçdaroğlu’na acıyorum üzülüyorum. Adayım diyebilmek için kıvranıyor. dedi.