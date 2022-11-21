A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Beyoğlu’ndaki kalleş terör saldırısı ve akabinde Türkiye’nin Pençe Kılıç Hava Harekâtı ile terör örgütü PKK ve onu maşa olarak elinde tutan sinsi güçlere verilen güçlü mesajı ele alındı. Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, konuşmasında Terör örgütünün Suriye’de barınma ihtimali kalmadı. Bu operasyon bize; Gittik terör örgütünün başına oraları yıktık mesajı değil, ABD’nin bu bölgeden çıkma vaktinin geldiğine dair bölgesel bir işbirliğinin Rusya ile göstergesidir. dedi.