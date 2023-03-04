14 Mayıstaki 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yolunda 6lı koalisyon ağır yara aldı. Adaylık konusunda farklı isimlerin öne çıktığı masada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin ABB Başkanı Yavaş ve İBB Başkanı İmamoğlunu adaylık için diretmesi krizi tırmandırdı. Masanın diğer 5 ortağı CHP lideri Kılıçdaroğlunu aday olarak öne çıkarmıştı. Akşenerin rest çekmesi ve masadan ayrılması ardından 5li koalisyon toplantı kararı aldı. Toplantı sürerken merakla beklenen “Meral Akşener pazartesi günkü koalisyon toplantısına katılacak mı?” soruna yanıt İYİ Parti Genel Başkanvekili Dervişoğludan geldi. Dervişoğlu Meral Akşenerin 6 Marttaki toplantıya katılmayacağını açıkladı.