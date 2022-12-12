Son dönemde yaşadıkları krizlerle gündemden düşmeyen 6lı masada yeni bir sorun patlak verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, Ahmet Davutoğlunun Gelecek Partisi ve Ali Babacanın DEVA Partisinin daha tartıya çıkmadığını vurgulayarak Milletin vereceği karar söz haklarını tanzim eder diye konuştu. Akşenerin söz konusu çıkışla, masanın küçük ortaklarına oyunuz kadar konuşun göndermesini yapması, yeni tartışmaları da alevlendirecek gibi... Akşener, geçtiğimiz günlerde, Masanın sahibi biziz açıklamasını yapmıştı.