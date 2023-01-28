İttifak ortakları HDP ile yan yana gelmekten kaçınan ve HDPnin olduğu masada olmayız tiyatrosuna girişen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Diyarbakırda yaptığı konuşmada, Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız diyerek yeni bir çözüm süreci vaadinde bulunup PKKya göz kırpmıştı. Akşenerden gazı alan İYİ Partililerin de HDP konusunda dilleri çözüldü. Akşenerin Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı canlı yayında, hakkında kapatma davası bulunan HDPye ilişkin, İnşallah kapanmaz HDP. Kapanırsa da bize oy verecekler itirafında bulundu.