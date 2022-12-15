İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezasının ardından Saraçhanede düzenlenen etkinlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerden adaylık konusunda yeni bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlunun ısrarla İmamoğluna 16 milyona hizmet et çağrısına rağmen Akşener Kılıçdaroğlunun da bulunduğu Saraçhanede Artık 16 Milyon İstanbullunun dışında 85 Milyon Türkiye’nin de seninle olduğunu görüyoruz. dedi. Akşenerin bu sözleri İmamoğlunun adaylığını onayladığı iddiaları güçlendirdi. İşte detaylar...