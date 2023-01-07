İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Muğla İl Kongresinde yaptığı açıklamada, ittifak ortağı CHPnin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunu isim vermeden hedef aldı. Oldukça sert göndermelerde bulunan Akşener, Birinci parti çıkacağız bende Başbakan olacağım. Onunla bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık ederek değil, ondan bundan bir şey isteyerek değil, kendimiz irademizle, çalışkanlığımızla, gücümüzle milletimizi ikna ederek birinci parti çıkacağız inşallah. ifadelerini kullandı. Akşenerin, kapı arkalarında ahbaplık ifadelerinin, üç farklı ülkeye icazet seferleri düzenleyen Kılıçdaroğluna yönelik olduğuna yorumlandı.