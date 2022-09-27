İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık tartışmaları üzerinden birbirine giren altılı masaya ilişkin çarpıcı söylemlerde bulundu. Masanın adaylıkla ilgili noter olma pozisyonu olmadığını söyleyen Akşener, Bir dayatma da söz konusu olamaz. Kemal Beyin İzmirdeki sözleri bize değil partisineydi. Kendisi kesin aday değil. Gerekirse biz de masaya aday getiririz diye konuştu. Akşener, CHPye bir borçları olmadıklarını söyleyerek, Asıl onlar bize borçlu diye konuştu. İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaşın adaylığını destekleyeceklerini söyleyip bir kez daha Kılıçdaroğluna kapıyı kapattı.