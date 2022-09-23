CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum çıkışında bulunmuş, İYİ Parti kanadından gelişme sonrası CHP liderini hedef alan açıklamalar yapılmıştı. Kılıçdaroğlunun açıklamalarına ilişkin ne söyleyeceği merak edilen Meral Akşener, İzmitte konuştu. Seçimi kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan Akşener, Kılıçdaroğluna açık bir destek vermedi. Akşener, Varsayın kaybettik bir daha parlamenter sistem konuşulamaz. diyerek CHP liderine yine kapıyı kapattı.