İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün yaptığı açıklamada yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını ifade ederken partilerinin CHPye kazandırmak için kurulmadığını ifade etti. Akşener ayrıca İstanbul ve Ankarada da ayrı aday çıkaracaklarını ifade ederken İzmir için İYİ Partinin Ümit Özlaleyi aday göstereceğini ifade etti. Bu açıklamalar CHPliler tarafından hedef alınırken CHP yandaşı Enver Aysever yaptığı yayında Akşenere hakaretler yağdırdı. Aysever, Akşener için Kepazeliğin son noktası. Kafayı iyice tırlatmış ifadelerini kullandı.