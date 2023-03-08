Meral Akşener, geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına karşı çıkıp sert ifadeler kullanarak 6lı koalisyonu dağıtmıştı. İYİ Parti lideri 72 saat sonra şartlı şekilde masaya geri dönmüş, geride kalan gün de katıldığı canlı yayında, masadan kendilerinin değil diğer 5 partinin kalktığını ifade etmişti. Masayı dağıtan Akşenerin helallik istediği açıklamaları, CHP tarafından fonlanan medyada rahatsızlığa neden oldu. CHP yandaşı Emre Kongar, Akşenere yaramaz çocuk benzetmesi yapıp, Böyle siyasetçi mi olur? tepkisini gösterdi. Akşeneri geçtiğimiz günlerde yerden yere vuran Merdan Yanardağ ise Kongarı sakinleştirmeye çalıştı.