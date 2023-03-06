Meral Akşener, geçtiğimiz hafta yaptığı zehir zemberek açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına açıkça karşı çıkıp 6lı koalisyonu dağıtmıştı. Akşener açıklamasında, CHP liderini, Üzülerek söylüyorum ki 6lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız. Şahsi hırslar Türkiyeye tercih edildi. şeklinde sert ifadelerle hedef almıştı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında, Akşenerin koalisyona sert ifadelerle yüklendiği metnin kimin tarafından yazıldığına ilişkin çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı ve Çok enteresan bir duruma götürecek bizi diye konuştu.