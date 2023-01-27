Bugün 11inci kez bir araya gelen ve adaylık konusunda bir kez daha somut bir adım atamayan 6lı masada, yeni bir kriz patlak verdi. Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığını veto eden ve Ekrem İmamoğluna yeşil ışık yakan Meral Akşener, adayı anketlerle belirleyelim çıkışında bulunmuştu. 6lı masanın 9 saat süren toplantı sonrası paylaştığı yazılı duyurudaki halkın tercihleri ifadesi tüm dikkatleri üzerine topladı. Masaya getirilen anket kartı, İYİ Partinin Kılıçdaroğlunun adaylığını önüne çektiği set olarak yorumlandı.