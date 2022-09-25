Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mersine giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, işten çıkarıldığı için kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı tersledi. Mersindeki seçimlerde ittifak yapmadıklarını vurgulayan Akşenerin korumaları, kucağında çocuğu da bulunan vatandaşı tartakladı. Mehmet Açıkgöz isimli vatandaş, Haksız şekilde işimden edildim. Ben bunu çarşıda Akşenere söylediğimde gereğini yapacağı konusunda söz verdi. Ben de şimdi Söz vermiştiniz ne oldu? diye sormaya geldim. Korumalar aldı itekledi beni. diye konuştu.