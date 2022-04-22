Alabarda'dan 6’lı masa yorumu /22.04.2022

A Haberde yayınlanan Memleket Meselesi programında, 2023 için ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda dahi uzlaşamayan ve 6lı masa etrafında toplanan siyasi parti ve yöneticilerinin aciz durumu ele alındı. Yaşananları canlı yayında yorumlayan Türkiye Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda, Parçalı yapının içerisinde, uzun ve orta vadede ortaklaşmış bir siyaset koymaları mümkün değil dedi. Bu ittifakı özetleyecek en önemli sloganı ise Alabarda, Çakal ile plan yapıp, kurt ile öldürüp, çoban ile yiyip sahibi ile ağlaşan bir ittifak. sözleriyle açıkladı.