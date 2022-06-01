Ala'dan A Haber'de önemli açıklamalar /01.06.2022

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta Türkiye ve dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Finlandiya ve İsveçin NATO üyeliğine dair Ala, Teröre kucak açan hangi ülke olursa olsun veto yer. mesajını verdi. Türkiyede dün yaşanan olaylar hakkında da yorumlarda bulunan Efkan Ala, Galata’da kendini ateşe verme olayını örnek vererek, “Arkasında provokasyon var mı, yok mu? Buna bakmak lazım. Bana göre provokatif anlayış vardır ve bunlar ortaya çıkarılmalıdır.” şeklinde konuştu. Başkan Erdoğanın Yunanistana karşı net tutumuna değinen Ala, Yunanistanın F-16lar üzerinden ABDye ‘Türkiyenin engellenmesi’ adımı, Ege ve Akdenizdeki tutumu üzerinden yaptıklarını ise “diplomatik yankesicilik” olarak niteledi. Ayrıca Ala, TİPli vekillerin köprüde pankartlı gezi provokasyonuna da tepki gösterdi.