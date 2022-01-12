"Alarm durumundayız" /12.01.2022

A Haber canlı yayınında gündeme dair flaş açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’li İBB’ye yönelik gerçekleştirilen terör soruşturması sonrası gelinen noktayı ilk kez açıkladı. Teftişlerin CHPli belediyelere özgü olmadığın altını kalın harflerle çizen Bakan Soylu, “İBBde mesela, diyor ki Adli sicil kaydı temiz. Millete yalan söylemeyin, ben neyin temiz olup olmadığını biliyorum. Elinizde çok sosyal medya trollü olması yalanınızı doğru kılmaz. Her ay gazetecilere 15, 30 bin lira, bazı gazetecilere başka şeyler vermek sizi haklı ve meşru kılmaz.” dedi. Bakan Soylu, çok kritik konulara değindiği konuşmasında Soruşturmanın ileri safhalarında öyle bir hal aldı ki Apo için eylem yapan, terör örgütünden öldürülenin Uhud Savaşında şehit olmuş gibi olduğunu, Türkiyenin bölünmesi lazım geldiğini, 2019da kurulan bu dernek Aponun ‘Sizi ben buraya konduruyorum dediği bir dernek. DİAYDER YPS/PKK ile bağlantılı, alarm durumundayız. açıklamasını yaptı.