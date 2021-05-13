Memleket Meselesi - 12.05.2021

A Haber ekranında yayınlanan Memleket Meselesi programında bu hafta 2018 yılın halen AK Parti üzeri ve milletvekiliyken, muhalafetin CHP-İyi Parti-HDP Recep Tayyip Erdoğana karşı ortak aday çıkarma girişimlerine destek veren Ali Babacan itirafları... damga vurdu. Öte yandan programında ilk bölümünde işgalci İsrail güçlerinin Filistinde insalık dışı saldırılarını artıramasının arkasındaki güç ya da güçler kim? 3. intifada başlar mı? Gazzeyi abluka planına kimler destek veriyor? sorularına yanıt arandı...