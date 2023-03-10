Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına karşı olduğu için 3 Martta zehir zemberek sözlerle 6lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener, şartlı şekilde masaya 6 Martta geri dönmüştü. Akşener yaşananlara ilişkin, Biz değil diğer partiler masadan kalktı demişti. Koalisyonun ortaklarından Ali Babacandan Akşeneri hedef alan çarpıcı bir çıkış geldi. Akşenerin Biz artık yokuz şeklinde açıklamasını beklenmedik bir gelişme olarak değerlendiren Babacan, Yaralıyıcı bir üslup vardı diyerek tepki gösterdi. Babacan, Akşenerin masa kalktı sözlerinin aksine Masa dağılmadı bir parti kalktı sonra tekrar geldi dedi.