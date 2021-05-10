Ali Babacan'dan tarihe geçen ilkesizlik! /10.05.2021

Ali Babacan, AK Parti Ankara Milletvekili iken 3 Mayıs 2018 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olması için 2. sırada imza verdi. Aynı Ali Babacan, o dönemde eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olması için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Ali Babacan, bir özel televizyon kanalında Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını belirterek, “Tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim dedi. A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Ali Babacanın unutulmayacak itiraflarını değerlendirdi.