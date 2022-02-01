"Alınan karar cumhurbaşkanımıza duyulan husumetin kararıdır" /01.02.2022

Başkan Recep Tayyip Erdoğanın avukatı Hüseyin Aydın, avukat Bendal Celil Ezman hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Bu olay sonrasında Ezman, Başkan Erdoğanın avukatı Aydın hakkında Ankara 1 Nolu Barosuna dilekçe yazdı ve baro başkanı Aydın hakkında kovuşturma açılmasına yönelik karar verdi. Tepkiyle karşılanan olay sonrası Aydın, A Habere özel açıklamalarda bulundu. Aydın Bu karar sadece sayın cumhurbaşkanımıza duyulan husumetin, vekiline soruşturma açmak suretiyle ortaya konulmasından başka bir anlam taşımamaktadır. ifadelerini kullandı.